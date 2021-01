IN BEELD – Achter de schermen van ‘The White Residence’, het gebouw waar je straks kan gaan wonen. “Waar de tijd bleef stilstaan”

Veurne AZ West laat geen bezoekers meer toe na uitbraak Britse variant in Houthulst

13:51 De directie van AZ West in Veurne laat voorlopig geen bezoekers meer in het ziekenhuis toe. Dit uit vrees voor de Britse variant van het coronavirus, die zich in het nabijgelegen Merkem bij Houthulst heeft verspreid en tot 56 procent besmettelijker is.