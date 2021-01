IN BEELD – Achter de schermen van ‘The White Residence’, het gebouw waar de tijd bleef stilstaan

Kust ‘Madam crêpepa­pier’ leert je strandbloe­men maken: “Trots dat mijn boek helpt om deze mooie traditie in ere te houden”

15 januari Karin Van Hoorick, aan de kust beter bekend als ‘madam crêpepapier’, is blij dat strandbloemen zijn erkend als immaterieel erfgoed. Haar boek over hoe je strandbloemen moet maken, gaat nog jaarlijks vaak over de toonbank. “Het is mijn manier om deze prachtige traditie mee voort te zetten.”