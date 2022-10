Hop met de beentjes, Nieuwpoort gaat voor een gezond najaar

Inschrijven voor ‘Burn for life’ kan tot 15 oktober aan de kassa van het zwembad. De kostprijs om de volledige gezondheidsreeks te volgen is 10 euro. “We organiseren wekelijks op dinsdag conditie- en intervaltrainingen in de sportzaal en op donderdag een leuke sportactiviteit. Zaterdag 19 november en 17 december laten we de deelnemers een hele dag proeven van verschillende sportinitiaties”, overloopt sportschepen Bert Gunst (CD&V). “Naast bewegen leggen we het accent ook op gezond eten. Daarvoor presenteren we een vijfdelige workshopreeks met een erkende diëtist. Zaterdag 17 december maken we met zijn allen de eindbalans op.” Interesse? De sportdienst bereik je op 058 23 75 40 of sport@nieuwpoort.be.