Günter (70) start in Nieuwpoort tweede fitnesszaak aan de kust: “80 minuten fitnessen per week en je zal je veel beter voelen”

Met de campagne wordt het belang van fitnessen in de kijker gezet. “De World Health Organization heeft bevestigd dat twee keer per week fitnessen de gezondheid verbetert. Dat juichen we uiteraard toe”, reageert Günter. Hij is al langer actief in de fitnessbranche in het binnenland maar opent nu ook zaken aan de kust. Drie jaar geleden startte hij met C-gym in de Jan Frans Willemstraat 2 in Koksijde en vorig najaar in de Franslaan 95 in Nieuwpoort.

“Ik woon in Waals-Brabant maar heb een tweede verblijf in Nieuwpoort. Aan de kust wonen of verblijven een pak senioren. Die nemen dan vaak de lift naar beneden om naar hun favoriete restaurantje te gaan om vervolgens opnieuw naar de woonkamer te trekken. Te weinig beweging dus vandaar dat we net hier ons concept lanceren. We hebben een kant-en-klaar programma van veertig minuten uitgewerkt dat je twee keer per week zou moeten afwerken voor een optimaal resultaat. Eerst meten we alle parameters zodat we op maat kunnen werken. Een professionele coach begeleidt. Er zijn formules voor 6, 12 en 18 maanden. Wie het uittest, zal meteen ervaren dat de conditie verbetert.”

Tijdens de kick-off gaf Günter alvast een vijfwekenonderzoek aan Nieuwpoorts sportschepen Bert Gunst (CD&V) die vast van plan is om de fitness-sport te ontdekken. Info: www.c-gym.be. Meer informatie over de campagne ‘How fit is Belgium’ check je hier.

