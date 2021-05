Grootschalige zoekactie op Noordzee naar ronddobberende vluchteling met reddingsvest en plastic flessen

Koksijde Een duur A4'tje: Koksijde telt ruim 15.600 euro neer voor originele oorkonde uit 1228

24 mei Een oorkonde die dateert van Palmzondag 1228 is terug in het abdijmuseum Ten Duinen in Koksijde. De kustgemeente kocht het bijzondere document op een veiling in Brussel voor 15.625 euro. Vooral de goede staat van de oorkonde dreef de prijs omhoog.