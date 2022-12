Gezellig keuvelen in winterbar BarCour: “Met een hapje, drankje en dansje naar het nieuwe jaar”

De binnenkoer van het vakantiecentrum De Barkentijn in de Albert I-laan in Nieuwpoort-Bad baadt vanaf morgen in de kerstlichtjes. “Naast de typische winterse dranken zoals jenever en glühwein bieden we ook bubbels en kerstbieren aan”, klinkt Nicolas uitnodigend. “Met een braadworst, croques, frietjes, ajuinsoep, aperitiefhapjes en churros kan je de honger stillen. Vorig jaar moesten we nog feesten met de rem op door de coronamaatregelen maar dit jaar trekken we alle registers open met een dj op vrij- , zater- en zondagavond.” De winterbar is dit weekend open van 14 tot 22 uur. Daarna ben je er van 22 december tot en met 7 januari telkens vanaf 14 uur welkom. Enkel op kerst- en oudejaarsavond is het gesloten. De winterbar is volledig overdekt. De drie initiatiefnemers zijn hun sponsors dankbaar.