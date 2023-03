Geen straf voor man die door Amerikaanse autoriteiten wordt betrapt op bezit kinderporno

“Wie kreeg nog les van de nonnetjes?”: Sint-Pieters­school in Adinkerke zoekt oud-leerlingen

Met een jaar vertraging viert de Sint-Pietersschool in Adinkerke zijn 75ste verjaardag op de huidige locatie in de Kloosterweg. Vrijdag 24 maart nodigt de directie zijn oud-leerlingen uit voor een leuke reünie. De kans dat er een pak dames aanwezig zullen zijn is groot, want tot de jaren tachtig was het een meisjesschool. Wij keren terug naar de roots in woord en beeld. En die wortels liggen in 1813 (!).