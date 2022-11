Geen parade maar een expeditie om de Sint te begroeten

Sinterklaas en zijn pieten komen op 25 november om 13.30 uur aan, aan de Kaai waar de kinderen van de Nieuwpoortse scholen hem hartelijk zullen ontvangen. Samen stappen ze naar het stadhuis. Daar komen de kinderen te weten dat de Sint en zijn gezelschap iets langer aan zee zullen blijven. De hoofdpiet en speelgoedpiet zijn namelijk zwaar verkouden en de gezonde zeelucht zal hen goed doen. De Sint verhuist zijn pakjesfabriek, slaapkamer, keuken, pietenschool en zelfs bioscoop naar vijf locaties in Nieuwpoort. Hij hoopt op de hulp van alle kinderen die opdrachten moeten vervullen. Pendelen tussen de verschillende plekken kan met het Sinttreintje. Starten kan om 10 uur, 10.15 uur of 11.50 uur aan de Barkentijn of om 10, 11 of 12 uur aan bezoekerscentrum Westfront. Deelnemen aan de expeditie is mogelijk op 26 en 27 november en op 3 en 4 december. Een ticket kost tien euro per persoon. Ook de begeleiders hebben een ticket nodig. In die prijs zit een goodiebag. Tickets bestel je online via www.visit-nieuwpoort.be of bij het toerismekantoor op het Hendrikaplein of in het Stadhuis.