Gedaan met opstekende houten planken op promenade tussen stad en bad

Dat was nodig want de opstekende planken zorgden soms voor valpartijen. In een eerste fase pakt MDK het stuk tussen het Loodswezenplein en de uitkijktoren aan de Louisweg aan. Tegen 28 oktober moet dat stuk in het nieuw zitten. Voetgangers kunnen tijdens de duur van de werken op het rode pad ernaast wandelen of door het maritiem park. Fietsers worden omgeleid via de Albert I-laan. Wanneer het vervolg van de werken eraan zit te komen is nog niet duidelijk. De veerboot, die vaart tussen de promenade en het natuurgebied De IJzermonding blijft toegankelijk.