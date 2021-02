Ex-prostituee (61) vrijgesproken nadat ze half miljoen euro krijgt van verliefde klant: rechter ziet niets strafbaars

De burgerlijke partij leerde de vrouw jaren geleden kennen in een bar in Middelkerke. Hij haalde de vrouw uit de prostitutie, maar werd ook verliefd en wou met haar trouwen. De gevoelens werden nooit echt beantwoord, want een relatie kwam er nooit van. “Mijn cliënt kwam uit een vooraanstaande familie en streek voor een half miljoen erfenissen op. De vrouw die hij had leren kennen in die bar stelde voor om zijn rekeningen en financiën te beheren, omdat hij daar zelf niet toe in staat was. Plots was al dat geld verdwenen. Hij diende klacht in bij de politie en werd zelfs nog onder druk gezet door haar om die klacht in te trekken”, pleitte Alain Coulier, advocaat van de burgerlijke partij, tijdens het proces.