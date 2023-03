Eropuit met de gravelbike: ontdek het oorlogsverleden van Nieuwpoort en Diksmuide

De zon is in het land. Hoog tijd dus om eens op de fiets te springen en te genieten van wat West-Vlaanderen te bieden heeft. Op deze gravelbikeroute fiets je door Nieuwpoort, Diksmuide en Lo-Reninge. Je kan heel wat herinneringen aan de Eerste Wereldoorlog terugvinden tijdens de tocht. Onderweg kom je langs het Bommenvrij, een kruitmagazijn en het enige gebouw dat de bombardementen van de Eerste Wereldoorlog in Nieuwpoort overleefde. Een bezoek aan het Koning Albert I-monument en het onderliggende bezoekerscentrum Westfront mag zeker niet ontbreken. Vanop het momument heb je een panoramisch zicht over Nieuwpoort.

Vervolgens fiets je verder langs de IJzer. In Diksmuide vind je het laatste stukje Belgische front uit de Eerste Wereldoorlog. De Dodengang is een loopgravenstelsel waar Belgische troepen vier jaar lang stand hielden tegen de vijand. In het midden van de vlakke polder naast de rivier staat de volledig vernieuwde Schoorbakkehoeve. Oorspronkelijk was de naam Knuydtswalle en was rondom de hoeve een wal en een brede sloot aanwezig. De hoeve werd volledig vernield tijdens WO I. Vergeet ook de IJzertoren, die in de loop der jaren uitgroeide tot een symbool van vrede en Vlaamse emancipatie, niet. In Esen, deelgemeente van Diksmuide, kan je het Begijnhof en brouwerij De Dolle Brouwers bezichtigen. Ook voor de Knokkebrug en de Belgische militaire begraafplaats van Ramskapelle neem je best wat tijd.