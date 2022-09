EERSTE SCHOOLDAG. Basisschool De Vierboete zet de leespolitie in

Elke jaar vullen ze in basisschool De Vierboete de start van het schooljaar origineel in. Vorig jaar was dat nog met sprookjesfiguren en dit keer liet het team van directeur Didier Rogge zich inspireren door de Buurtpolitie. De kinderen van de basisschool moesten door een zelfontworpen leesmachine stappen, een zinnetje lezen uit het verhaal en vervolgens wachten op het fiat van ‘de politie’. De kleuterjuffen hadden zich dan weer als konijnen verkleed volledig in het teken van de prentenboeken van Rikki het konijn. Met die activiteiten onderlijnt de school het belang van lezen.