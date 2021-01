“Dus iedereen mag voortaan ongehinderd onder rokken filmen?”: ex van vrijgesproken voyeur reageert onthutst op verrassend vonnis

Diksmuide Zijn Veurne en Diksmuide klaar om straks inwoners te vaccineren?

7 januari De vaccinatiecampagne in de woonzorgcentra is opgestart. Daarna komen de steden en gemeenten aan zet om eerst de 65-plussers in te enten tegen Covid-19. In onze regio kunnen er maximaal twee vaccinatiecentra komen. De Panne, Koksijde, Nieuwpoort, Middelkerke, Veurne, Diksmuide en Alveringem moeten dus samen beslissen waar die centra ingericht zullen worden. Dat wordt nog een moeilijke oefening als we de standpunten van de verschillende burgemeesters horen.