Dronken man (34) beschadigt 14 wagens met steekwagentje

Ronny Venus van restaurant De Huifkar staat al 50 (!) jaar achter het fornuis: “Mijn kreeft met citroenbo­ter staat nog steeds op de kaart”

Ronny Venus (73) is een begrip in het Koksijdse horecalandschap. Hij groeide op in hotel Venus van zijn ouders, studeerde aan de vermaarde hotelschool Ter Duinen in zijn thuisgemeente en opende 50 jaar geleden zijn eigen zaak: De Huifkar. Dat gouden jubileum viert hij met een menu boordevol klassiekers. Zijn beroemde kreeft in citroenboter staat daar zeker bij. Een portret van een man die leeft om zijn gasten culinair te verwennen.