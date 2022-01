Drinken we straks gezuiverd water uit de zee? Drie waterbedrijven starten pilootproject in Nieuwpoort

Het proefproject van de drie waterbedrijven duurt drie maanden. Als de resultaten goed zijn dan komt er binnen drie jaar een gloednieuw waterproductiecentrum in Nieuwpoort waar jaarlijks vier tot vijf miljoen kubieke meter drinkwater zal verspreid worden. Dat is goed voor om en bij de 30.000 gezinnen. In heel Vlaanderen is er elke dag één miljoen kubieke meter drinkwater nodig. Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) kwam vandaag zaterdag naar Nieuwpoort, dronk er het eerste glas gezuiverd zeewater en liet het zich smaken. Zij ziet in dat nieuwe pilootproject een oplossing voor de waterschaarste.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Minister Demir laat het gezuiverde zeewater in haar beker stromen © Benny Proot

Quote Berekenin­gen leren dat je uit 100 liter zeewater 60 liter drinkwater kan halen. Via de nieuwste technolo­gieën halen we dat zout eruit. Johan Verbauwhede van Aquaduin

“Nieuwpoort ligt strategisch bijzonder goed omdat hier zes waterlopen in zee uitmonden. We kunnen dus experimenten met de zuivering van zoet, brak en zout water”, legt Johan Verbauwhede van Aquaduin uit. Dat bedrijf produceert en verdeelt drinkwater in Alveringem, De Panne, Koksijde, Nieuwpoort, Veurne en een deel van Diksmuide. Het maakt al van afvalwater drinkbaar water maar het nieuwste project vraagt een andere aanpak. “Vooral het zout uit het zeewater halen is een uitdaging”, weet de topman van Aquaduin. “We moeten tot zes keer meer druk op het water zetten om het door microscopisch kleine openingen te stuwen. Berekeningen leren dat je uit 100 liter zeewater 60 liter drinkwater kan halen. Via de nieuwste technologieën halen we dat zout eruit. Wat er dan met dat zout gebeurt? Nee, dat commercialiseren we niet maar komt terug in de zee terecht. Dat zal weinig gevolgen hebben voor het zoutgehalte van de Noordzee.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Samen toosten met een glas fris gezuiverd zeewater © Benny Proot

Enkel in tijden van droogte of waterschaarste zullen de drie waterbedrijven gezuiverd zeewater inzetten. Het is vooral door de massale toestroom van toeristen tijdens de zomer dat de kustregio te kampen heeft met waterschaarste. Dat is ook een reden waarom het proefproject in Nieuwpoort wordt uitgerold. De ecologische voetafdruk om het gezuiverde water te transporteren is klein. In geval van nood zou het ook naar het binnenland gestuurd kunnen worden. De Watergroep heeft een netwerk van 34.000 kilometer leidingen waardoor 3,3 miljoen klanten en honderden bedrijven in 177 Vlaamse gemeenten drinkwater hebben.

Nieuw waterproductiecentrum

Aquaduin, De Watergroep en FARYS investeren samen 300.000 euro in de proefinstallatie. Daarna komt er een nieuw waterproductiecentrum in de buurt van de Nieuwpoortse jachthaven. “In een eerste fase zouden we daar vier tot vijf miljoen kubieke meter water verspreiden maar dat aantal kunnen we verdubbelen”, geeft Verbauwhede nog mee. Zoveel zeewater omzetten tot drinkwater zal echter niet voldoende zijn om de stijgende zeespiegel tegen te gaan. Het zal wel de droogte tijdens de zomermaanden kunnen opvangen.