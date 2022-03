Drama in Nieuwpoort: wagen met jong koppel uit kanaal gehaald. “Hij was zo’n goede gast. Het is moeilijk te vatten”

Bij de hulpdiensten kwam omstreeks 22.30 uur de melding binnen dat er een wagen in het kanaal lag ter hoogte van de Noorderhavenoever. Verschillende korpsen snelden ter plaatse om het voertuig te lokaliseren. Met duikers kon de wagen uiteindelijk gevonden worden. Uren later kon het wrak uit het water gehaald worden. Voor de twee inzittenden, een koppel, kwam alle hulp evenwel te laat. Zij waren al overleden. Ze waren sinds vrijdag vermist en kwamen wellicht al kort daarna in het water terecht. Wat ze in Nieuwpoort deden en hoe het ongeval precies gebeurde, is nog niet helemaal duidelijk.

Volgens onze informatie is de bestuurder een 28-jarige man uit Heule. De man was al jarenlang fervent supporter van Club Brugge. Bij de supportersclub waar hij was aangesloten, is de verslagenheid groot. “Hij was echt een goede gast”, zegt de voorzitter. “Hij was al zes jaar lid samen met een vaste vriendengroep. Die gasten hingen echt goed aan elkaar. Het is moeilijk te vatten wat er is gebeurd."