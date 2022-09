Dolgedraaide bestuurder (49) rijdt man doelbewust aan op pechstrook van E40 na discussie: “Papa is in staat om te doden”

NieuwpoortEen 49-jarige man hangt vijf jaar effectieve gevangenisstraf boven het hoofd nadat hij op de pechstrook doelbewust een man aanreed. De veertiger vluchtte vervolgens weg - met kinderen op de achterbank. Het 32-jarige slachtoffer overleefde de aanrijding, maar lag wekenlang in het ziekenhuis. De beklaagde ontkent dat hij de intentie had de man te doden. “Ik was in paniek en was de kluts kwijt." Opvallend: zijn eigen zoon verklaarde dat zijn papa, zeker als hij te veel gedronken heeft, wél in staat is te doden.