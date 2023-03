Doe mee aan de Grote Schelpenteldag in Nieuwpoort

Vroeger Café du Pontalbert is nu delicates­sen­win­kel: “Proeven van pralines en andere lekkernij­en”

‘Pontalbert’, de delicatessenwinkel van de veertigers Andy Gobert en Freya Walravens is geopend in de Pieter Deswartelaan 1 in Nieuwpoort, op wandelafstand van het sluizencomplex Ganzepoot.