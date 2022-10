Dit is Halloween in Nieuwpoort: geanimeerde wandeltocht, griezelen in bib en akelig zwembadplezier

Kust Drie Vlaamse vissers over(leven) in crisistij­den: “Voor de brandstof moet ik uitstel van betaling vragen. Maar aan het loon van mijn bemanning raak ik niet”

In Nederland houden tal van visrederijen ermee op, nu ze na de beperkingen door de brexit ook nog eens voor torenhoge brandstoffacturen staan. In ons land loopt het (voorlopig) nog zo'n vaart niet, maar ook hier luidt de alarmbel. Het gaat niet goed met onze rederijen. Ze krijgen vaak weinig centen voor hun verse vis. Wij trokken naar Oostende, Zeebrugge en Nieuwpoort. “Wij blijven gewoon uitvaren, ook al maken we elke dag verlies. Het zit in ons bloed.” Drie vissers over de crisis. En hoe ze ook dit te boven hopen te komen.

