Dit hebben ze aan de kust geleerd na twee warme topdagen: “Wij zijn op alles voorbereid, maar het probleem ligt in Brussel en bij de NMBS”

veurne Na drie maanden sluiting gaat Colruyt in Veurne morgen open: “Meer ruimte in winkel en afhaalpunt”

30 maart Begin dit jaar startten grondige werken in de Colruyt-winkel in Veurne en die zijn nu afgerond. Vanaf morgen is iedereen opnieuw welkom om te shoppen in de grotere winkel met extra ruimte in het afhaalpunt. Door de coronacrisis zit de Collect&Go in de lift.