Deze wegenwerken moeten voor paasverlof klaar zijn

Dolleman (36) slaat naakte ex-vrien­din halfdood in badkamer na avondje stappen: “Als ík je niet heb, dan niemand”

Een 36-jarige man ging eind vorig jaar zó fel tekeer op zijn appartement in Veurne, dat hij zijn ex-partner halfdood in het ziekenhuis klopte. “Ze sloeg mijn bril van mijn gezicht en daar kan ik niet tegen", verklaarde de beklaagde in de rechtbank. Opvallend: op dat moment was het slachtoffer naakt, want ze was pas in de douche gekropen. Het verhaal van twee ex-partners die het slechtste in elkaar naar boven haalden, met een bijna fatale afloop.