Deze Nieuwpoortse ondernemers krijgen een award

Marelec is de onderneming van het jaar. Dat bedrijf is wereldspeler in de ontwikkeling en productie van portioneer- en sorteersystemen voor voedselverwerkende bedrijven in de vis- en voedingsindustrie. Het pas geopende hotel The CORNR mag zich starter van het jaar noemen. Vishandel Albert langs de Kaai reef de award ‘renovatie/innovatie van het jaar’ binnen. Ingrid Van Crugten tot slot mocht de lifetime achievement award in ontvangst nemen voor haar jarenlange loopbaan in het grillrestaurant The Sailors dat nu is overgenomen door haar dochters.