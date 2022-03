Derde keer goeie keer, Nostalgie Beach Festival komt naar Nieuwpoort

Het Beach Festival vindt voor het eerst in Nieuwpoort plaats maar het evenement is wel al aan zijn zevende editie toe. Voorheen had het zijn thuishaven in Middelkerke. “Meer dan 7000 muziekfans hebben al twee jaar hun ticket in de schuif liggen maar op 5 en 6 augustus kunnen ze die eindelijk verzilveren op het Beach Festival dat plaatsvindt in het Maritiem Park in Nieuwpoort. De line-up maken we binnenkort bekend”, zegt Tom Klerkx, managing director audio bij radiozender Nostalgie. Vorige zomer koos Nostalgie ook al voor Nieuwpoort om live radio te maken. Dat is ook deze zomer het plan. Info: www.visit-nieuwpoort.be of www.beachfestival.be.