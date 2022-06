“De laatste jaren was ik meer pakjesbezorger dan postbode”: facteur Arnel blikt terug op lange carrière

Middelkerke Geen Michelin­ster voor Restaurant Vlass, maar wél erkenning van Orde van de 33 Meester­koks: “Voor ons zijn de klanten de sterren”

Gisteren werd de nieuwe Michelingids voorgesteld. Eén van de kanshebbers voor een nieuwe Michelinster was restaurant Vlass aan de Leopoldlaan in Middelkerke. “We hoopten er echt op, maar volgend jaar hebben we misschien meer geluk”, zegt chef Elien Verhulst (23). Eerder deze maand kreeg de jonge kokkin wel de titel van Compagnon de la Toque Blanche van de Orde van de 33 Meesterkoks.

