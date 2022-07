Comedy night met Jasper Posson en Hans Cools in GO! Atheneum

Koksijde Play4-Topmake­laar Dorine kent de immomarkt: “Als koper of verkoper warm is, moet je die niet laten afkoelen”

In het Play4-programma Topmakelaars zien we de Koksijdse Dorine Vanderhaeghe (62) vanavond voor de laatste keer als een doordrijver als het gaat over de aan- en verkoop van panden. “Als ik ergens mijn tanden in zet, laat ik niet los”, omschrijft ze zichzelf. Dorine weet dan ook waarover ze spreekt met haar 35 jaar in de immosector. Tijd voor een babbel over ‘de truken van de foor’. “Een extra kamer of terras zijn belangrijker dan de prijs.”

