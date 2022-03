Colruyt mag zeeboerderij verder blijven bouwen voor Nieuwpoort: “Onbegrijpelijk, we kijken of verdere stappen kunnen”

“Van zodra we het vonnis met onze raadsmannen hebben bestudeerd zullen we beslissen of verdere juridische stappen tegen de uitspraak in kortgeding mogelijk zijn”, reageert Vanden Broucke. “Eerder al hebben we bij de Raad van State een dossier ingediend waarin we ons uitlaten tegen de zeeboerderij op die plaats. Colruyt wachtte echter die uitspraak niet af en begon met de voorbereidende werken. Daarom startten we een zaak in kortgeding in de hoop de werken te kunnen laten stilleggen maar we zijn daarin niet geslaagd. Toch verliezen we de hoop niet. We blijven ervan overtuigd dat een zeeboerderij op die plaats een dikke streep is door de rekening van onze vissers en watersporters.”

Colruyt bouwt verder en ziet alleen maar voordelen

Colruyt reageert dan weer wel tevreden. “Het is een bevestiging dat we verder kunnen op de ingeslagen weg”, zegt woordvoerster Silja Decock. “Stap voor stap bouwen we aan een innovatief project in de Noordzee samen met onze partners aan de kust. Eerstdaags plaatsen we de schroefankers waaraan we de eerste 50 mossellijnen zullen bevestigen. We begrijpen de vragen en bezorgdheden maar zien het project als een meerwaarde. We zijn verheugd dat de minister van Noordzee de sector zal uitnodigen om een visie te ontwikkelen over de aquacultuur op zee. Wij gaan ondertussen de dialoog niet uit de weg als dat op een respectvolle manier gebeurt. De zone waarin we ons project realiseren is door de federale overheid bepaald in haar Marien Ruimtelijk Plan. Uit het openbaar onderzoek is gebleken dat er voldoende ruimte is tussen de kust en de projectzone om te varen en dat de toegang tot de Nieuwpoortse havengeul niet belemmerd wordt. De zeeboerderij zal vanop het strand niet zichtbaar zijn met het blote oog en de zone is voldoende beveiligd. Werkgelegenheid is zeker een bijkomende troef. Bovendien blijkt uit onderzoek van UGent dat de kweek van mosselen, oesters en zeewier een positieve invloed heeft op de waterkwaliteit en biodiversiteit op en rond de zeeboerderij. Het dient ook als een schuilplaats en kraamkamer voor vissen wat alleen maar voordelen biedt voor het visbestand. Ons project is dus perfect combineerbaar met visserij en pleziervaart.”