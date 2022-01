Colruyt Group kweekt vanaf dit voorjaar Belgische mosselen: “In de zomer van 2023 liggen ze in onze winkelrekken”

NieuwpoortIn de Oostendse haven zijn zondag voorbereidingen gestart voor de eerste commerciële zeeboerderij waar Belgische mosselen gekweekt worden. Nadat de veiligheidszone is afgebakend, worden de eerste 10 mossellijnen in het water gelegd. Tegen het project loopt wel nog een juridische procedure voor de Raad van State. Het Nieuwpoortse stadsbestuur is namelijk tegen.

De eerste zeeboerderij voor de kweek van mosselen in ons land krijgt vorm op vijf kilometer voor de kust, in de Westdiepzone in Nieuwpoort. Het stadsbestuur is daar niet voor te vinden, omdat het een te grote impact zou hebben op de visserij en de jachthaven. Het vecht het project juridisch aan bij de Raad van State.

Dat schrikt de Colruyt Group niet af, want die heeft sinds december 2020 de gebruiks- en milieuvergunning in handen. Zondag is de eerste concrete stap gezet, namelijk het afbakenen van een veiligheidszone. “We duiden de perimeter aan met 10 kardinaalboeien en 6 speciale markeringsboeien”, legt persverantwoordelijke Patricia Verdoodt uit. “De kardinaalboeien markeren de zone in zee, zodat de zeevarenden ze goed kunnen zien. De markeringsboeien herken je aan een groot geel kruis en duiden de kweekzone binnen die perimeter aan. Lichtsignalen zorgen ervoor dat alles ook ’s nachts zichtbaar is. In het supervisiecentrum van Parkwind in Oostende volgen ze permanent de bewegingen van de schepen via een trackingsysteem.”

Volledig scherm Het vaartuig dat de boeien in zee aanbrengt. © Colruyt Group

Tot zo ver de beveiliging. Eens die werken achter de rug zijn, wordt 1 vierkante kilometer ingericht als zeeboerderij. Dat is nog maar de eerste fase, want op termijn moet die 4,5 vierkante kilometer groot zijn. “We starten met een tiental mossellijnen die 200 ton hangcultuurmosselen opleveren. We mikken op 2023 om de eerste Belgische mosselen in onze winkelrekken te kunnen leggen.”

Volledig scherm Een 3D-afbeelding van de eerste fase van de zeeboerderij. © Colruyt Group

Volledig scherm Een grafische weergave van de zeeboerderij © Colruyt Group

Volledig scherm Deze boeien bakenen de veiligheidszone af. © Colruyt Group