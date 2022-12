Colruyt Group krijgt groen licht voor eigen zeeboerderij, waarmee keten zelf mosselen kan verkopen: “We mikken op volgende zomer voor onze eerste oogst”

NieuwpoortDe Raad van State zegt dat de wettelijke procedures zijn gevolgd bij het toekennen van de vergunningen voor projectzone C, een zone in de Noordzee waar Colruyt Group een zeeboerderij aan het bouwen is. Daar wil de keten zelf mosselen kweken, zodat ze tegen de zomer van 2023 een eerste bescheiden mosseloogst kan aanbieden. Maar het Nieuwpoortse stadsbestuur, de visserij en de jachthaven zijn al langer gekant tegen het project en geven de moed niet op.

Volledig scherm Een 3D-afbeelding van de eerste fase van de zeeboerderij © Colruyt Group

“We zijn uiteraard tevreden met deze uitspraak”, reageert woordvoerster Silja Decock van Colruyt Group. “Hiermee zijn alle gerechtelijke procedures tegen het project afgerond. We kunnen nu met een gerust hart verder investeren in ons innovatieve project.”

“We hebben de voorbije maanden trouwens niet stilgezeten. In januari hebben we volop werk gemaakt van de veiligheid door boeien en een monitoringssysteem te installeren. We hebben voor de eerste fase van de bouw 1 vierkante kilometer, of zo’n kwart van zone C, afgebakend. In april zijn we gestart met de installatie van de basisconstructie, de schroefankers en de eerste mossellijnen. In totaal willen we in deze eerste fase van de zeeboerderij 50 mossellijnen installeren. We willen in de zomer van 2023 een eerste bescheiden mosseloogst aan onze klanten aanbieden.”

Schuilplaats voor zeeleven

De zeeboerderij stoot op veel protest van onder meer het Nieuwpoortse stadsbestuur, de vissers en de jachthaven. “We blijven echter overtuigd van het potentieel van de Noordzee én van de belangrijke economische en maatschappelijke meerwaarde van aquacultuurprojecten”, reageert Decock. “We geloven dat mariene eiwitbronnen, zoals mosselen en zeewier, een antwoord kunnen bieden op de stijgende vraag naar evenwichtige en duurzame eiwitbronnen. Bovendien kan een zeeboerderij dienen als schuilplaats voor vissen en ander zeeleven. Op die manier bevorderen we de biodiversiteit in de Belgische Noordzee. Het kweken van inheemse soorten, zoals blauwe mosselen (waarvan het mosselzaad van nature aanwezig is in onze Noordzee), platte oesters en zeewier kan in harmonie bestaan naast andere activiteiten op zee, zoals visserij en pleziervaart. We blijven dan ook openstaan voor dialoog met alle betrokken partijen.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Begin dit jaar voerden het stadsbestuur van Nieuwpoort, mensen van de jachthaven en de visserij nog actie bij Colruyt tegen de zeeboerderij © Benny Proot

Nieuwpoorts burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) en schepen van Visserij Kris Vandecasteele (CD&V) reageren: “We zijn nu uitgeprocedeerd, maar geven de moed niet op. We blijven onderhandelen met zowel de minister van de Noordzee Vincent Van Quickenborne (Open Vld) als met Colruyt Group. We zijn niet tegen het initiatief maar de ligging is verkeerd. De zeeboerderij mag de visserij en pleziervaart niet hinderen en dat is nu wél het geval.”

Begin dit jaar organiseerde het stadsbestuur nog een protestactie met vissers en mensen van de jachthaven tegen de zeeboerderij. “Met één pennentrek is het marien plan door de vorige minister van Noordzee goedgekeurd en daardoor komt de toekomst van ons maritiem leven in het gedrang”, klonk burgemeester Geert Vanden Broucke toen kritisch. “Van in het begin hebben we de overheid en vervolgens Colruyt Group gevraagd om de zeeboerderij een paar mijl dieper in zee te realiseren, zodat onze vissers hun werkgebied niet verliezen en de toegang tot onze jachthaven niet belemmerd wordt. Van een constructief overleg is nooit sprake geweest.” Zijn toon is nu gemoedelijker, maar nog strijdvaardig. “We zitten nu wél aan de onderhandelingstafel”, besluit de burgemeester.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.