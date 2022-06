Collegeleerlingen steunen Ilano die zeldzame huidziekte heeft: “De verkoop van lekkernijen bracht 400 euro op”

Nieuwpoort IN BEELD. Doe-expo met Clics zet kinderen centraal: “Speelple­zier verzekerd met 271.233 (!) kleurrijke blokjes”

Onder het historische Albert I-monument in het bezoekerscentrum Westfront in Nieuwpoort is een leuke tentoonstelling geopend op kindermaat. Er liggen ruim 270.000 blokjes van Clics klaar om door kinderhanden omgevormd te worden tot bootjes, vuurtorens of zeehonden. Het accent ligt op de zorg voor het kind want niet iedereen heeft evenveel kansen.

15 juni