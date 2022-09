Chris en Kimberly laten de moed niet zakken na brand: “We hebben snel de knop omgedraaid en hopen binnenkort te kunnen heropenen”

Oostende Strafvorde­ring tegen overleden moordver­dach­te vervallen in zaak rond diefstal en weerspan­nig­heid

In een dossier rond de diefstal van een alarmpistool en weerspannigheid in Oostende heeft de Brugse strafrechter de strafvordering tegen de 30-jarige Irakese verdachte vervallen verklaard. Farooq A. overleed deze zomer in de gevangenis. Hij werd ook verdacht van een moord in een kraakpand in Oostende.

15:19