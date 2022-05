Centrum Ysara vertoont ‘Spencer’

Diksmuide Meester Jan op pensioen: “Dat leerlingen zich goed voelden was het belangrijk­ste”

Meester Jan (61) geniet sinds deze week van zijn pensioen. Welverdiend, want de bekende Esenaar was 42 jaar lang leerkracht in de school in zijn dorp, waar hij ook zelf ooit leerling was. “Ik heb al een paar keer ondervonden hoe wankel het leven kan zijn. Laat ons nu maar genieten”, reageert Jan.

3 mei