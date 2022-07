Celstraffen met uitstel voor mensensmokkel tussen lading schilderijen

Viviane V. (63) werd op 19 augustus 2021 door de douane tegengehouden met haar bestelwagen op de E40 in Nieuwpoort. De Luikse beweerde dat ze op weg was naar Londen om een lading schilderijen te verkopen. De douaniers roken onraad, aangezien de schilderijen onprofessioneel gestapeld waren. Achter de stapel ontdekten ze inderdaad drie Albanezen, onder wie een driejarig kind. V. ontkende elke betrokkenheid met mensensmokkel, maar volgens het parket legde ze vreemde verklaringen af. Zo vertelde de vrouw onder meer dat de schilderijen naar het containerpark mochten gebracht worden, aangezien ze toch niets waard waren.

Snelwegparking

Ermal L. (36), een Albanees uit het Luikse, vergezelde V. tot op de snelwegparking in Drongen. In zijn gsm werden ook berichten teruggevonden over mensensmokkel. Uit het toestel van een slachtoffer bleek dan weer dat ze met de witte Mitsubishi van Basri A. (40) naar Drongen waren gebracht. A. was op zijn beurt vergezeld van Hysen D. (35). Het was op de parking van Drongen dat de slachtoffers in de bestelwagen van V. verstopt werden.