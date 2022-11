Camerabeelden tonen hoe schaamteloze klant pepermolen steelt op restaurant: "Het kan me niet schelen dat ik z'n privacy schend”

Nieuwpoort“Wij zijn het slachtoffer en niet de dief, hé.” Restauranthouder Raf De Bruyne (55) uit Nieuwpoort kreeg al wat negatieve reacties, nadat hij camerabeelden van een opmerkelijke diefstal in z’n zaak op sociale media plaatste. Mét de dader herkenbaar in beeld. De horecaman trekt zich daar echter niets van aan. “Ik wil een signaal geven dat dit moet stoppen”, zegt hij.

Raf De Bruyne (55) baat al zes jaar visrestaurant De Haven uit in Nieuwpoort en was daarvoor ook al dertien jaar eigenaar van het Palingkot. Doorheen de jaren zag de doorwinterde restauranthouder hoe diefstallen schering en inslag werden in de horeca. “Het is triestig geworden”, zegt hij. “Gisterenmorgen werden op de Kaai hier in Nieuwpoort nog groentenbakken gestolen. Niet met de groenten erin, want die werden er gewoon uitgegooid. Waar gaan we naartoe? Ook hier verdwenen de voorbije jaren om de haverklap accessoires van de tafels.”

35 euro

Zaterdag was het opnieuw prijs. “Een koppel, ik vermoed zestigers, was hier goed komen eten. Ze betaalden zonder problemen hun rekening. Met de glimlach, zelfs. Kort nadien stelden we echter vast dat van een andere tafel een Peugeot-pepermolen verdwenen was. Die zijn toch zo’n 35 euro per stuk waard.” Bij het bekijken van z’n camerabeelden viel de mond van Raf open. “Ik zag dat de man van dat koppel op een bepaald moment naar het toilet ging. Bij het buitenkomen graaide hij, buiten ons zicht vanaf de bar, die pepermolen van tafel en stak hem in z'n broekzak. Zonder enige schaamte.”

Raf diende geen klacht in bij de politie, maar besloot het over een andere boeg te gooien. Hij plaatste het filmpje van de diefstal, met de dader herkenbaar in beeld, op z’n Facebookpagina. “Een klacht gaan indienen? Daar heb ik de tijd niet voor”, zegt hij. “Ik hoop dat ik hiermee een signaal geef, dat dergelijke diefstallen echt niet oké zijn. De privacy? Daar trek ik me niets van aan. Ik kreeg al negatieve reacties, maar wij zijn nog altijd slachtoffer. Niet de dieven. Ik hoop dat iemand de dader herkent en hij die pepermolen komt terugbrengen.”

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.