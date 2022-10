Camera aan voordeur filmt hoe nachtelijke vandaal opnieuw huizen viseert: "Deze keer sloeg hij bij drie buren een raam in”

NieuwpoortHij had ze een maand lang met rust gelaten. Maar woensdagnacht kreeg een gezin uit Nieuwpoort al voor de derde keer ongewenst bezoek van dezelfde jongeman. Op videobeelden is te zien hoe hij een ruit inslaat en het op een lopen zet. Hij doet vervolgens hetzelfde bij twee andere buren. “Ik ben nog naar buiten gelopen, maar hij was al weg”, klinkt het.

Drie buren uit de Artanlaan in Nieuwpoort werden woensdagnacht opgeschrikt. Een onbekende man sloeg er - in een tijdspanne van enkele uren - telkens een raam in. De politie kwam ter plaatse en patrouilleerde zelfs een tijdlang in de buurt. Maar dat hield de waaghals niet tegen, want daarna sloeg hij nog twee keer toe.”Op de camerabeelden is te zien hoe hij nog doodleuk over straat loopt”, zegt Kevyn Cattaux, één van de slachtoffers.

De jongeman sloeg eerder al twee keer bij hem toe. In september kwam hij twee keer in tien dagen tijd ’s nachts aan de voordeur prutsen. Kevyn kon het met zijn bewakingscamera’s registreren, Maar hij herkende de jongeman niet.

Die liet een maand niets meer van zich horen, maar donderdagnacht dwaalde hij weer door de Artanlaan. Omstreeks 23.30 uur sloeg hij bij een eerste woning een raampje stuk. Om 1.20 uur gebeurde dat bij een tweede huis. De politie was toen nochtans al op de hoogte. En even na 3 uur stapte de jongeman - met een kap over zijn hoofd - opnieuw naar de woning van Kevyn. Hij slaat er een raampje in, voelt nog even aan de klink en loopt daarna weg.

De politie is een onderzoek gestart en via sociale media kwam ook Kevyn zelf de jongeman al op het spoor. “Ik hoop nu gewoon dat hij gevat wordt, want dit is heel erg vervelend”, zegt hij. “Deze keer komt er ook schade bij kijken. Ik ben meteen naar beneden en naar buiten gelopen. Maar hij was toen al weg.”

Lees ook:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Bekijk ook:

Dorstige inbreker begaat kostelijke flater

Klungelige dief zit vast in raam

Vandaal vernielt bushokje met elektrische step