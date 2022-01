Burgemeester vol in de aanval tegen zeeboerderij van Colruyt Group: “De zee is vooral van de vissers en de zeilers. Jullie hebben daar niks te zoeken”

Nieuwpoort“Als Colruyt Group onze toegang in zee verspert, dan doen wij vandaag hetzelfde aan hun warenhuis”, zegt de Nieuwpoortse burgemeester Geert Vanden Broucke. Tegen de zomer van 2023 wil Colruyt de eerste 200 ton Belgische mosselen verkopen, gekweekt in een zeeboerderij op een paar kilometer van de kust voor Nieuwpoort. Dat zou een flinke streep door de rekening van de vissers en de jachthaven zijn. Zij vinden in het stadsbestuur een partner in hun strijd. Met zwarte vlaggen bezetten ze de parking van de plaatselijke Colruyt.

Het voorbije weekend startte Colruyt Group de afbakening van de zeeboerderij op een paar kilometer van de kust voor Nieuwpoort. De bouw ervan start dit najaar. “Met één pennentrek is het marien plan door de vorige minister van Noordzee goedgekeurd en daardoor komt de toekomst van ons maritiem leven in het gedrang”, klinkt burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) kritisch. “Van in het begin hebben we de overheid en vervolgens Colruyt Group gevraagd om de zeeboerderij een paar mijl dieper in zee te realiseren, zodat onze vissers hun werkgebied niet verliezen en de toegang tot onze jachthaven niet belemmerd wordt. Van een constructief overleg is nooit sprake geweest. Als Colruyt Group onze toegang in zee verspert, dan doen wij vandaag hetzelfde op de parking van hun warenhuis in Nieuwpoort.”

Het stadsbestuur verzet zich al twee jaar tegen het project. Er loopt een juridische procedure bij de Raad van State. Toen Colruyt Group zondag de werken startte, spande het stadsbestuur een kortgeding aan met de vraag de werken stil te leggen tot de uitspraak door de Raad van State. De uitspraak in kortgeding volgt op 2 februari.

Quote 60 procent van de garnalen en de tong halen wij uit het gebied waar die zeeboerde­rij zou komen Visser Ronny Zwertvegher

De vissers blijven strijdvaardig, ondanks de dreiging van de zeeboerderij die pal in hun historische vissersroute ligt. “Als die plannen toch doorgaan, dan zullen veel vissers failliet gaan”, voorspelt Ronny Zwertvegher (70). Hij was liefst 42 jaar visser en heeft de passie doorgegeven aan zijn zoon Sam Zwertvegher en stiefzoon Diederik Jacobs.

“Die jongens hebben nog maar recent in een nieuw vissersvaartuig geïnvesteerd en nu moeten ze deze opdoffer verwerken. We hopen dat het stadsbestuur gelijk haalt. Je moet weten dat wij 60 procent van de garnalen en de tong halen uit het gebied waar die zeeboerderij zou komen. Andere visgebieden uitzoeken gaat voor ons niet, omdat we binnen de 24 uur terug aan wal moeten zijn. Ook wanneer het project iets verder in zee zou gerealiseerd worden, komt het niet goed voor de vissers.”

Volledig scherm Met zwarte vlaggen bezetten stadsbestuur, vissers en mensen van de jachthaven de Colruyt-parking in Nieuwpoort. © Benny Proot

Vishandelaar Romeo Rau van vishandel Jens verwacht minder aanvoer. “Wie Nieuwpoort zegt, linkt dat meteen aan onze vismijn, vishandel en visrestaurants en net die maritieme troef dreigen we te verliezen. Tien procent van mijn vis komt van Nieuwpoortse vissers, maar voor mijn garnalen is dat tot de helft.”

Quote Onze boten en jachten die van Oostende naar Nieuwpoort komen, zullen er drie uur langer over doen, omdat ze minstens vijf kilometer moeten omvaren en een stuk tegen stroom moeten varen Steven Desloovere van Yachthaven Nieuwpoort

Niet alleen voor de vissector komen er moeilijke tijden aan als de zeeboerderij gerealiseerd zou worden. Steven Desloovere van Yachthaven Nieuwpoort: “Het is begonnen met de federale overheid die de Noordzee zonder deftig overleg in stukken heeft verdeeld. De Noordzee is onze grootste economie en we hebben er blijkbaar niets aan te zeggen. Onze boten en jachten die van Oostende naar Nieuwpoort komen, zullen er drie uur langer over doen, omdat ze minstens vijf kilometer moeten omvaren en een stuk tegen stroom moeten varen. Daardoor zullen we veel klanten verliezen. De zeeboerderij een paar mijl dieper in zee positioneren, zou voor ons wel al het verschil maken. Naast de jachten hebben we ook nog een zeilschool. We dreigen onze speeltuin te verliezen. Naast het verlies aan ruimte vrees ik ook voor de veiligheid. De zichtbaarheid van het project laat te wensen over.”

Colruyt Group weet zich gesterkt door het goedgekeurde marien plan waarin staat dat een zeeboerderij daar kan. Sinds december 2020 heeft het ook de gebruiks- en milieuvergunning in handen. De bedoeling van de groep is om tegen de zomer van volgend jaar de eerste 200 ton mosselen in de winkelrekken te leggen.

