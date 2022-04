Burgemeester is het beu dat mensen op kunstwerk Jan Fabre klimmen: “Voortaan geven we boetes tot 250 euro”

‘Searching for Utopia’, in Nieuwpoort beter bekend als 'de schildpad van Jan Fabre’, is een Beaufort-kunstwerk dat sinds 2003 in de kuststad staat. Eerst op het strand, maar sinds 2018 op een nieuw aangelegd plein. Ook daar blijft de schildpad het mikpunt van vandalen. “Op het strand klommen mensen er al op, maar had het werk ook te lijden onder het zand en de zeelucht”, vertelt Vanden Broucke. “We lieten het beeld renoveren. Het duurde vijf jaar vooraleer de nieuwe laag bladgoud erop lag. Goed voor een investering van 140.000 euro. In 2003 hadden we al 325.000 euro neergeteld voor de aankoop. Na de herstelbeurt plaatsten we het op het Fabreplein, vlak bij ons ontmoetingscentrum Ysara. We hadden het daar speciaal voor onze schildpad ingericht. Het werk staat op een sokkel met daarrond water. We hadden gehoopt dat de schoonheid van het werk voldoende zou zijn om er niet meer op te klimmen.”