BINNENKIJKER. “Erotiek komt letterlijk tot leven op behangpapier”: niets te gek voor de vakantiehuisjes van architect Bart Lens

Oostende Speelplein­wer­king Oostende krijgt nieuwe naam

De speelpleinwerking Oostende is een vaste waarde in het vakantieaanbod van Stad Oostende. Jaarlijks nemen zo’n duizend Oostendse kinderen deel. Maar door corona zijn er veel kinderen afgehaakt en de stad wil dus nieuw leven in de speelwerking blazen. Dat doen ze met een nieuwe naam en look.

8 april