Binnengluren in ‘The Grand’ in Nieuwpoort: waarom het stormlopen is voor een appartement in het meest iconische gebouw aan de kust

In een ver verleden nog een krijgshospitaal voor Belgische soldaten, daarna decennialang aan zijn lot overgelaten. Nu wordt het iconische Grand Hôtel/White Residence in Nieuwpoort omgetoverd in een luxeflatgebouw. En de verkoop gaat hard, zelfs met alleen computerbeelden beschikbaar. “Zondagavond heb ik via telefoon in enkele minuten tijd een appartement van 2.250.000 euro verkocht.” Kijk mee binnen in het meest opvallende Belgische vastgoedproject in tijden.