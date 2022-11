Bieke en Frank openen woensdag vernieuwde buurtwinkel: “Modern en duurzaam shoppen”

“Na 17 jaar was het tijd om grondig te investeren in onze winkel. Vernieuwen maar ook verduurzamen; dat was echt nodig”, duidt Bieke. “In augustus vorig jaar bedroeg onze energiefactuur 4000 euro maar dezelfde periode dit jaar was dat al verviervoudigd. Met onze investeringen hopen we nu opnieuw veel minder te betalen. We plaatsten namelijk een CO²-installatie in combinatie met nieuwe frigo’s en diepvriezers. Daarnaast stellen we woensdag onze nieuwe bakkerij, fruit- en groente-afdeling en ons aanbod verse bloemen voor. We bieden ook vers fruitsap en een kop koffie aan tegen een zacht prijsje. Onze medewerkers kregen nieuwe kledij en kunnen met een nieuwe kassa werken. Het vroeg een grondige voorbereiding maar we zijn erin geslaagd om onze zaak een make-over te geven in één week en twee dagen.”