Bert Gunst volgt huidig burgemeester Geert Vanden Broucke op als CD&V-lijsttrekker: “Noem me nog geen nieuwe burgemeester hé”

Veurnse onderne­mers lanceren alterna­tief voor traditione­le pannenkoe­ken­ver­koop: “Hier is de bolognese­saus in worstvorm”

“Koop je koekjes zodat we naar Parijs kunnen met de klas?” of “We zijn van de jeugdbeweging en verkopen pannenkoeken”, het schooljaar is nog maar net gestart en daar zijn de talrijke verkoopacties al om de kas te spijzen. De Veurnse ondernemers Bram Delva en Pepijn Vandebotermet lanceren nu een origineel alternatief: de bolognesesaus in worstvorm. “Op één verpakking van 5 euro maak je al zo’n 2,5 euro winst.”