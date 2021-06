Ballon oplaten in Nieuwpoort? Tot 250 euro boete: “Te slecht voor het milieu”

“Nu trekken we dat verbod door naar alle ballonnen die zonder bestemming opgelaten worden. Een groot aantal van die ballonnen komt terecht in bomen, op weilanden, akkers en in de zee waar ze niet kunnen opgeruimd worden. We zien te veel land- en zeevogels sterven, omdat er plastic van onder meer ballonnen in hun maagje is terechtgekomen. Daarom laten we geen enkele loslatende ballon toe. Ook geen symbolische, op bijvoorbeeld een begrafenis of schoolfeest. Wie dat wel doet, riskeert een GAS-boete tot 250 euro. Hoe we dat zullen controleren? Steekproefgewijs. Als er bijvoorbeeld een ballonwedstrijd georganiseerd wordt, zullen we dat snel kunnen opsporen. We communiceren het alvast duidelijk zodat organisaties en de bevolking goed op de hoogte zijn.”