Bakkerij Gheysen heet voortaan Priscilla’s Brood en Gebak: “Onze pannenkoeken en broodpudding zijn niet te versmaden”

Priscilla woont in Oostende en had voordien een job als syndicus. In haar vrije tijd deed ze al flexiwerk bij bakkerij Gheysen in Nieuwpoort. “Die afwisseling deed me deugd. Ik hoorde de toenmalige zaakvoerder Ignace Gheysen wel eens zuchten over personeelsproblemen. Toen al had ik geopperd dat mocht hij een overnemer zoeken, ik zeker bereid was om rond de tafel te gaan zitten. Hij is dat voorstel niet vergeten. Zelf bak ik geen brood. Dat doet bakker Gheysen nog steeds vanuit zijn atelier in Oostende. Daarnaast nemen we ook brood af van bakkerij Helvetia in De Panne. De pannenkoeken en broodpudding zijn wel van onze hand.” Philippe De Jonghe (55), de partner van Priscilla, helpt mee als flexi samen met nog een andere fleximedewerker en jobstudent. Priscilla’s Brood en Gebak is zeven dagen op zeven open van 7 tot 17.30 uur.