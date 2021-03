Avondje Netflix ontspoort volledig: dronken Pool murw geslagen, bewerkt met bunsenbrander en voor dood achtergelaten

Nieuwpoort Nieuwpoort­se jachthaven breidt uit… met padelveld: “Iedereen is welkom om te genieten van de vaartuigen én te sporten”

18 maart Padel is de snelst groeiende racketsport, maar in Nieuwpoort lag er tot voor kort geen enkel veld hiervoor. Daar komt nu verandering in, want vanaf 1 april kan je de sport beoefenen bij de jachthaven in de Watersportlaan in Nieuwpoort.