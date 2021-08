André Hazes en Christoff warmden zich voor opnames Tien om te Zien op in cocktailbar Plan B: “Wat een dolle rit was dat”

Nieuwpoort, MiddelkerkeWoensdag vonden in Middelkerke de opnames plaats voor Tien om te Zien. André Hazes en Christoff wilden daarvoor even genieten van een cocktail en wat tapas. Tien minuten voor ze aankwamen, belde hun manager naar Billie Tourlouse (24) en Ben Van Noten (42) van cocktailbar Plan B in Nieuwpoort. Wat volgde was een onvergetelijk moment.

“We schrokken toen die manager belde, want we hebben helemaal geen connecties in die branche. Ik weet dus niet hoe ze bij ons terechtgekomen zijn maar uiteraard hebben we onmiddellijk een tafel vrijgemaakt op ons terras”, lacht Billie. “De manager vroeg ons om vooraf niets te posten op sociale media om drukte te vermijden. Dat begrepen we volkomen dus hebben we een hoekje afgezet waar ze op hun gemak konden genieten.”

En genieten deed het gezelschap met volle teugen. “De tapas en cocktails gingen vlot binnen”, knipoogt de zaakvoerster. “Vanaf het eerste moment dat ze hier binnenkwamen was het pret. Wat een toffe en joviale mensen waren dat. Het was ook leuk om te ervaren hoe enthousiast ze waren over ons interieur.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm André Hazes en Christoff (rechts in beeld) samen met hun entourage op het terras van Plan B. © Plan B

Ruim twee uur bleven ze plakken maar dan brak plots paniek uit. Ze hadden geen vervoer meer om naar Middelkerke te rijden. Gelukkig was er Ben die hen met zijn busje naar de opnames kon brengen. “Het werd een dolle rit met veel gelach en gezang. Helemaal op tijd waren ze niet, maar ze waren er toch sneller dan te voet”, weet Ben. Het was trouwens niet de eerste keer dat er bekende mensen over de vloer kwamen bij Plan B. Vorige week kon je er racepiloot en vijfvoudig wereldkampioen Thierry Neuville spotten. “Ik ken hem al langer door mijn passie voor autofotografie. Het was een leuke ontmoeting”, blikt Billie daarop terug.

Billie en Ben richtten Plan B in juli vorig jaar op. “Toen we werkloos thuis zaten door corona groeide het idee om een eigen horecazaak te starten. Geen evidentie in tijden waar veel winkels op slot waren maar we slaagden in ons opzet en ondertussen zijn we een jaar verder. We zijn vooral gekend voor onze cocktails en tapas.”

Plan B vind je op de Robert Orlentpromenade 13.002 in Nieuwpoort. Het is vanaf september elke dag open van 16 tot 1 uur behalve op woensdag en donderdag.