Al ruim 1.000 gegadigden voor 70 flats, waarvan verkoop pas maandag start: “Die grote interesse toont aan hoe uniek ‘The Grand’ is”

Koksijde REPORTAGE - Afscheid van het kleine broertje van de Seaking: helikopter Alouette III mag na vijftig jaar met pensioen

8 juli De NH90-helikopter had een paar jaar terug al de Seaking vervangen en neemt nu ook de plaats in van dat andere icoon: de Alouette III. Vijftig jaar lang was de helikopter present bij Defensie tijdens missies in binnen- en buitenland. Luc Vantieghem (54) uit Varsenare vloog er 25 jaar mee. “Die drugsvangst in de Caraïben zal ik niet snel vergeten”, haalt hij meteen zijn strafste anekdote voor de geest. Zo zwaait hij ‘zijn’ Alouette III uit.