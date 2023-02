A.S. Adventure opent donderdag winkel in Nieuwpoort: “De focus ligt op wandelen”

“Onze nieuwe A.S. Adventure store in Nieuwpoort is wat compacter maar het aanbod is alsnog uitgebreid en legt het accent volledig op wandelen”, zegt storemanager Tom Ameloot. “We hebben een groot assortiment wandelschoenen, accessoires en outdoorkledij. We bieden er ook onze care & repair service aan want hoe beter je het materiaal verzorgt, hoe langer het in topconditie blijft. Dat is onze bijdrage om de afvalberg te verminderen. Tijdens de zomer zullen we ook ‘beachitems’ in de winkelrekken leggen zoals zonnehoedjes, zonnebrillen en slippers.” De speciaalzaak is vanaf donderdag elke dag open van 10 tot 18 uur. Op zater- en zondag is dat tot 18.30 uur.