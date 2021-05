49 vluchtelingen gered van gammel bootje op Noordzee, dat water begon te maken

Nieuwpoort Verzame­laar Mario (62) schenkt liefst 20.000 foto’s aan stadsbe­stuur: “Dat is nog maar een klein deel van mijn visserij­col­lec­tie”

12 mei Het Nieuwpoortse archief is 20.000 foto’s rijker dankzij de schenking van inwoner Mario Couvreur (62). “Dat is een digitale kopie, de originele beelden heb ik nog in mijn bezit”, knipoogt de verzamelaar die 37 jaar bij het Nieuwpoortse stadsbestuur heeft gewerkt. Wanneer we bij de man thuis rondkijken, zien we nog wel meer bijzondere objecten, vooral dan rond de visserij. En toch is Mario nooit visser geweest.