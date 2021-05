47 vluchtelingen gered van gammel bootje op Noordzee, dat water begon te maken

Oostende/Nieuwpoort Indiase coronavari­ant duikt op in Nieuwpoort en Oostende: “Vermoede­lijk zijn er nog meer besmettin­gen”

11 mei In Nieuwpoort is een vrouw besmet geraakt met de Indiase variant van het coronavirus. Samen met haar man runt ze in Nieuwpoort-Stad een nachtwinkel. Die heeft de burgemeester uit voorzorg laten sluiten. Ook in Oostende kwam een gezin terug met symptomen na een familiebezoek in India. Ondertussen zou er ook al een tweede besmettingshaard zijn in Oostende, omdat de familie de quarantaine minder goed heeft nageleefd dan ze had aangegeven.