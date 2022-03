24 maanden cel gevorderd voor dealer die slachtoffer van vriendschapsfraude was

De spilfiguur gaf in zijn eerste verhoor onmiddellijk toe dat hij dealde aan vijftien tot twintig klanten. “Hij is sociaal zeer geïsoleerd en raakte tijdens corona verstrikt in de netten van een oplichtersbende”, aldus meester Michel Landuyt. N. was online in de ban geraakt van een fictieve Nederlandse vrouw. De beklaagde stortte soms meermaals per dag geld, tot zelfs 2.000 euro. “Het was zeer moeilijk om hem uit te leggen dat die vrouw eigenlijk niet bestaat.” De verdediging stelde een werkstraf voor. N. moest op de zitting wel toegeven dat hij afgelopen weekend nog cannabis had gebruikt.