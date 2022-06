12 maanden met uitstel voor gluurder: “Het is duidelijk dat u dit deed om uzelf op te geilen”

De man sloeg onder meer toe in de Dreamland, Carrefour, Fun en Colruyt en werkte volgens een vaste methode. Hij deed alsof hij iets nodig had uit de onderste rekken om dan stiekem te filmen onder de rokken van vrouwen en meisjes. Zelfs tijdens besprekingen in een bankkantoor deed de man alsof hij iets liet vallen om dan onder het bureau van de vrouwelijke bankmedewerker te filmen. Op het werk maakte de man eveneens slachtoffers, al zou hij daar ondertussen wel ontslagen zijn. Hij maakte daarnaast ook filmpjes van zijn toenmalige vrouw toen ze stond te douchen. Aanvankelijk betichtte hij zijn tienjarige zoon van het maken van de beelden van zijn vrouw. Tijdens de huiszoeking vond men ook stiekem gemaakte beelden van zijn buurvrouw die aan het schoonmaken was.

De beklaagde was tijdens zijn eerste proces in eerste aanleg niet komen opdagen in de rechtbank. De procureur eiste toen een strenge toepassing van de strafwet, maar de man werd vrijgesproken aangezien er op de foto’s geen ‘ontblote’ lichamen te zien waren, terwijl dit nodig zou zijn om van voyeurisme te kunnen spreken. Deze uitspraak veroorzaakte indertijd nogal wat ophef. Het parket ging na de uitspraak in beroep.

Achttien maanden gevangenisstraf

De procureur maakte bij het begin van de zitting op 13 mei direct bijzonder duidelijk dat ze het grondig oneens was met beslissing van de West-Vlaamse strafrechter. “Er was bij de beklaagde wel degelijk een ingesteldheid om intieme delen -zoals de dijen- van vrouwen en meisjes te fotograferen. Vrouwen willen helemaal niet dat hun onderbroek stiekem gefilmd wordt door onbekenden. Dit behoort tot de persoonlijke intimiteit en vreemden hebben daar geen zaken mee”, klonk het. De procureur haalde bovendien ook aan dat niet alle vrouwen die een rokje dragen een onderbroek dragen. Zij vroeg een gevangenisstraf van achttien maanden.

De man, die het zonder zijn advocaat moest doen, legde een nogal stuntelige verklaring af waarin hij stelde dat de beelden eerder toevallig gemaakt zijn en dat hij ze nadien had verwijderd omdat hij wist dat het verkeerd was. “Ik lig in een echtscheiding met mijn ex-vrouw en zij heeft deze foto’s weer opgerakeld om mij terug te pakken”, zo stelde hij in gebroken Engels.

12 maanden met uitstel

De rechter had echter weinig begrip voor de argumenten van de beklaagde. Dat bleek ook al tijdens zitting. “U ging dus door de knieën om dan per ongeluk foto’s te nemen, toevallig altijd onder de rokken van vrouwen en meisjes? Denkt u dat wij naïef zijn, meneer? Het is duidelijk dat u dit deed om uzelf op te geilen”, sprak de rechter de man, toe. Hij veroordeelde hem tot 12 maanden gevangenisstraf met uitstel.

